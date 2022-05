La (grosse) brasserie de Marine

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 18:08:00 par Marine Le Pivain

Le laché de sel, des gauffres et un étrange docteur au ciné

LONGUE BRASSE

petit disclamer : oui j'en ai pas fait hier, mais c'est lié à la dose de sel qui va suivre, aussi, les intolérants à la fleur de sel, le gros sel ou les trucs trop salés, bon courage parce que PUTAIN y'a des trucs à dire.

Cela dit, on va pas que faire du sel, ça a eu le temps de décanter depuis hier alors on devrait s'en sortir """indemne""".

On va commencer par les explications : Pôle emploi est pour moi ce que Docteur Strange 2 est à Cédric : un bug exploit spatio-temporel lié fortement aux larmes, au sel et surtout à l'intime conviction de PERDRE DU TEMPS avec ces conneries. Coincé dans une salle de ciné ou être coincé dans une salle austère plongé dans le noir en face d'un vieux truc ... oh wait .

Du coup j'ai appris des trucs intéressants, au cas où y'ai des directeurs pédagogiques en école d'art graphique ou dans le domaine du jeu qui passe dans le coin, sachez en tout bien tout honneur que cette délicieuse conasse conseillère pôle emploi peut se permettre de donner des cours de dessin à un master 2 graphiste ET lui dire en face que son métier de Game Artist n'existe pas.

Coucou Rubika, 3is, Lisaa, Isart et tous les autres : nous sommes dans le Nuun de Pôle emploi ! Woo !!



Outre toutes les petites choses qui m'ont progressivement abattue OU m'ont fait demander pourquoi je n'avais toujours pas quitté la salle, je me suis dit qu'a défaut de faire une review ciné, faire une micro review "sel de la vie" (je commence à comprendre l'expression ou alors je l'ai pas) me semblais instructif. En tout cas certains directeur péda s'ils n'ont pas rit on était relativement concerné. Alors si Cédric à voulu faire un 360° au film, qui au moins à la beauté visuelle pour lui, moi j'aurai bien mis un genou bouche à la vieille qui nous rappellera tous le clicher de la conseillère d'orientation du collège...





Mais du coup pour finir sur une note un peu plus sucrée, c'est le gouter j'ai faim, on va se pencher sur Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe, c'est rigolo à dire beaucoup moins à lire. On se rappelle hier la news dessus et quand je disais que j'avais LU "waffle" bah j'ai pas mentis hein. La fatigue (ou la faim) me fait lire des dingueries parfois c'est incroyable.

Du coup, j'ai soigné mon sel avec du diabète de gaufre et une bière. Tout va bien.



Mais quand même "pas trop gras, sucré, salé", je crois que c'est un peu mort pour Cédric qui est rentré en pleurant, mangeant son carnet de note de presse et en voulant bouffer le premier qui disait que Docteur Strange et le MCU c'est pas si mal.

Mais je maintiens, au moins c'est joli... On se rejoindra au moins dans le sel.