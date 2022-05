Knight Crawlers, bientÃ´t une dÃ©mo

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Va falloir jouer des coudes

DONC

En tant que Crawler et frayez-vous un chemin à travers les royaumes perdus, en prenant votre équipement sur les cadavres de vos ennemis qui viennent en surnombre, vagues après vagues.

Affrontez-vous ou coopérez, le but c'est de montrer que vous en avez dans le ventre et spécialisez votre Crawler avec des compétences uniques.



Testez donc la démo qui arrive bientôt sur Steam lors du festival "Going Rogue".



Incarnez un "Rampant" … ouais non on va garder "Crawler" ça a plus de gueule (syndrome moissonneur dans Mass Effect désolé).