F1 22 s'offre Charles Leclerc

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Schumacher n'était pas libre

C'est Chales Leclerc, le pilote de chez Ferrari, qui a été choisi par EA et Codemasters pour apparaître sur la jaquette de F1 22, le jeu de Formule 1 toujours prévu pour le 1er juillet prochain. Il sera aux côtés de Lando Norris de McLaren et George Russel de Mercedes. Avec des poses bien dynamiques qui en disent long sur l'imagination des communicants et des gens du marketing de chez EA.On vous rappelle que vous retrouverez dans le jeu la saison en cours avec tous les circuits, tous les pilotes, toutes les écuries.Le jeu sera jouable sur Oculus Rift et HTC Vive sur PC.Le circuit de Miami a été dévoilé, pour l'occasion, en vidéo.