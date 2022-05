Warcraft Arclight Rumble, un casual mobile pour le Warcraft Universe ?

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Let's get ready to Rumble ?

Un spécial mobile pour Warcraft Arclight Rumble, on vous propose de faire s'affronter des armées de héros et méchant issus de l'univers de Warcraft pour accomplir des missions et tester l'esprit tactique des joueurs et joueuses.

Collectionnez plus de 60 personnages issus de la licence connue de Warcraft et prenez part à des missions périlleuses en solo ou en coopération avec d'autres personnes mais aussi testez vos armées sur celle de vos potes en leur déglinguant la gueule en JcJ

Bientôt des personnages sélectionnés par Blizzard dans certaines régions pourront rejoindre la bêta fermée du jeu.