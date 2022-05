Airoheart, le RPG classique, en démo sur Steam

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Testez avant d'acheter

Développé Pixel Heart Studio et édité par SOEDESCO, Airoheart est un RPG d'inspiration classique, hommage aux ténors des années 90, qui vous emmène sur la terre colorée et magique d’Engard. Ce jeu raconte l’histoire du bien-aimé héros Airoheart qui doit se lancer dans une grande aventure pour vaincre un sorcier maléfique, qui semble être nul autre que son frère, et restaurer la lumière sur le monde.Entre combat, plateformes et énigmes, le jeu vous entraînera dans une aventure à la narration soignée.Une démo est disponible depuis quelques jours sur Steam et le restera jusqu'au 9 mai. Dépêchez-vous d''en profiter.