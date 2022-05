Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la critique du film

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Cape ou pas cape ?

Désespéré, Sylvain m'a annoncé qu'il était dans l'impossibilité d'assister à la projection de Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour des raisons familiales auxquelles il ne pouvait se soustraire. Cela incluant le mariage de sa soeur et une visite à sa grand-mère mourante.J'ai été très affecté par cette nouvelle. Non, pas à propos de sa grand-mère, ça, je m'en cogne. Si j'avais une once d'empathie, ça se saurait depuis le temps. Non, si j'ai été très affecté, c'est que cela m'obligeait à aller voir le film à sa place. Et les Marvel, moi, j'en peux plus. Je sature.Je m'y suis donc rendu en traînant les pieds et en faisant la gueule.Pour voir débarquer Sylvain à la séance, deux minutes avant le début du film, tout sourire, et s'exclamant "ben finalement, dans la vie, faut faire des choix, y'a des choses plus importantes que d'autres".Il n'imagine pas à quel point je lui en veux et à quel point ma vengeance sera terrible.Mais au final, c'est quand même moi qui ai écrit la critique.