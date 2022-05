Sifu, une Ã©dition physique

Publié le Mercredi 4 mai 2022 à 11:35:00 par Marine Le Pivain

(comme vos poings)

Vangeance, kung-fu, tout ça viens dans l'édition physque "Vangeance" pour Sifu sur PS4 et PS5 depuis le 3 Mai 2022.Soundtrack, steelbook, artbook et lithographie, de quoi ravire ceux qui aime le jeu et qui souhaitais quelque chose d'encore plus concrêt pour le montrer.Les joueur PC auront le droit à une version Deluxe sans le steebook et avec un code Epic games du jeu (vive le démat' )Petit rappel pour ceux qui aurait raté la sortir de ce très bon jeu : Sifu raconte l’histoire d’un(e) jeune apprenti(e) ayant passé sa vie entière à s’entraîner pour venger sa famille, brutalement tuée par une mystérieuse escouade d’assassins. Ce beat’em up met à l’honneur les styles de combats chinois tel le Kung Fu bien évidemment, mêlant un gameplay exigeant et une direction artistique soignée.