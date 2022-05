- LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s'offre deux DLC

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Du beau monde

Gros succès depuis sa sortie, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker voent de s'offrir deux nouveaux DLC, hier, à l'occasion de la journée mondiale Star Wars.Au menu, « The Mandalorian » Saison 2 et « Star Wars : The Bad Batch ».Le pack de personnages de « The Mandalorian » Saison 2 comprend Ahsoka Tano, Boba Fett, Bo Katan, Fennec Shand et Moff Gideon.Le pack de personnages de « Star Wars : The Bad Batch » comprend Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair et Echo.A découvrir en vidéo.