Dinosaur Fossil Hunter est sorti sur PC

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'expression ''ne pas faire de vieux os'', on en parle ou pas ?

Signé Pyramid Games, Dinosaur Fossil Hunter est un jeu de paléontologie dans lequel vous allez incarner un archéologue bien décidé à fouiller tous les sites qui se présentent à lui dans l'espoir de retrouver des ossements de dinosaures.Vous allez devoir gérer le repérage, la fouille, l'extraction et l'étude en labo des ossements trouvés, jusqu'à leur assemblage final pour recréer des squelettes. De nombreux outils seront à votre disposition pour faire ça.Enfin, vous pourrez admirer vos oeuvres dans un musée.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam et l'Epic Games Store. On a mis notre meilleure paléontologue sur le coup.