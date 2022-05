- Blade Runner RPG : un kickstarter TRES rapide

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

Tout juste le temps pour se faire un œuf à la coque

3min, c'est le temps record qu'a mis le kickstarter du jdr Blade Runner.

Très attendu, on a de beaux visuels déjà promis sur le kickstarter. Les donateurs et les parrains pourront bientôt avoir le livre de règles en format livre physique et le pdf du premier module du jdr.

Les bundles auront plus de choses en fonction de leur prix bien sûr, mais on connait quand même bien le fonctionnement du site et du principe.

Bien que les fonds demandés soient atteints, la campagne restera jusqu'au 26 mai 2022, et les backers recevront leurs objets et auront un accès en avance sur la version pdf du livre de règles.