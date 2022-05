- Destiny 2 : les Jeux des Gardiens font leur retour

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 11:00:00 par Marine Le Pivain

Ça a déjà débuté alors dépêchez-vous !

Le 3 mai ont débuté les jeux des Gardiens sur Destiny 2 et l'événement se clôturera le 24 Mai.

Les Jeux des Gardiens c'est un peu une course à qui est la meilleure classe du jeu parmis Chasseurs, Arcanistes et Titans. Des épreuves diverses et uniques seront à faire si vous voulez remporter des médailles et la compétition est rude.

Bien sur on fait pas ça que pour l'or mais aussi pour l'OR. De nombreuse récompense attendes les meilleurs dans le jeu (vaisseau, armes ect...)

De plus, cette année, l'événement est joué par pas mal de streamer dans le cadre d'une levée de fond caritative, alors soyez les meilleurs sur le jeu et en tant qu'être humain (ça fait toujours un peu de bien à l'égo).



Chaque fin de semaine sera achevée par une montée de podium avant que la cérémonie de fermeture se lance le 24 Mai alors que les noms des meilleurs d'entre vous seront affichés sur le monument de la Tour toute l'année.