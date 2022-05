(TEST) Revita (PC, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La (Re)vita è bella

Contrairement à ce que l'on pourrait penser en raison de ma réputation assez particulière, je l'avoue, et mon rapport tout aussi particulier à l'alcool, je n'ai jamais commis d'abus au point de me réveiller le matin, en vrac, dans le métro (ou ailleurs), complètement amnésique de la nuit précédente.Mais j'aime bien l'idée.Et comme c'est, à peu de chose près, celle de Revita, je me suis amusé à tester le jeu. Et ce même si le genre Rogue like ne m'intéresse pas plus que ça.Et j'ai bien fait.