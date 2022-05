- Wildcat Gun Machine : le chat arrive toutes griffes dehors

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Chat vît rôt, Rôt tenta chat, Chat mit patte à rôt ...

... Et le rôt se fit déglinguer par le chat à coups de bastos.

Wildcat Gun Machine c'est un donjon crawler avec du bullet hell qui nous lâche dans un donjon labyrinthique rempli de monstres qui veulent nous becter. Mais quoi de plus effrayant qu'un monstre qu'un autre monstre : parce que c'est vous le joueur qui êtes allé dans ces donjons pour libérer des robots géants d'anciens dieux démoniaques (comme vous) et pour atteindre cet objectif, vous devrez vous frayer un chemin à travers tous ces ennemis avec balles et armes mises à votre disposition.

Dans un style tout en 2d, le jeu peut se targuer d'avoir des combats de boss travaillés aux patterns tenant plus du puzzle et spécifiquement conçus pour les émigmes.

Le jeu est actuellement sur PC et console, alors ne manquer pas ce petit bijou.