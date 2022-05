- Dark Envoy, un trailer pour une futur sortie

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Magie, magie, et vos Guns N'Scorcery ont du génie

Dark Envoy est un Guns N' Scorcery (comme dans le titre) action RPG/aventure (oui ça fait long tout ça) qui nous met dans une ambiance sombre mais dynamique et innovante.

Dans ce jeu les joueurs incarneront Malakai et Kaela, deux enfants vivant au jour le jour pendant une guerre qui affaiblit les rares survivants. Cette guerre n'empêche pas les deux gamins d'aller parcourir des lieux anciens et oubliés pour chercher d'anciennes reliques, tout en apprenant à survivre au chaos de la guerre, dans le sang et les larmes…

Le jeu est annoncé sur consoles et sur PC en 2022, jouable en solo avec une promesse de coop également.

Si vous aimez quand des concepts modern en rencontre des plus classiques, alors on vous conseille de surveiller la sortie de Dark Envoy.