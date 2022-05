La brasserie de Marine

Publié le Jeudi 5 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

On revient sur des thèmes

Hey !

Non rien de spécial ou de bizarre cette fois, la brasserie ouvre à l'heure et en plus y'a pas de retard ou de "en fait y'a un imprévu".

Trop bien !

Du coup on repart sur de Star Wars, parce que c'est le "mois Star Wars" et ça me rend un peu malade de parler encore de ce sujet-là, mais j'ai clairement pas l'avantage avec Cédric et Sylvain qui sont des pontes dans le domaine (bon j'avoue j'aime bien, mais encore une fois je prefère Star Trek...)

D'ailleurs ça me fait penser que si on a des jeux légo star wars à foison, on a assez peu de jeu Star Trek, à part le online je veux dire sinon c'est relativement obscur. Heureusement qu'on a les films récents et la série Discovery, mais là encore, ça divise...

Pour rester dans les rétro ref, on a eu un petit jeu à tester pour bientôt je sais pas quand exactement, et c'est Ines qui s'enchargera. Apparemment y'a une private joke sur les dinosaures (ou alors je l'ai pas), et en vrai je veux bien comprendre parce que finalement, c'est un peu comme des gros poulets reptiles. Et j'aime bien les reptiles Après on pourra prendre en ref jurrassic park -bien sûr- mais on oublie parfois le Disney "Dinosaure" ou "Le petit Dinosaure" de Spielberg (ou Carnosaure, mais le monsieur Debbache se charge d'en parler bien mieux que moi).