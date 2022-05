Shotgun King: The Final Checkmate sortira le 12 mai

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Echec et mort

Le collectif Punkcake Délicieux sortira son jeu Shotgun King: The Final Checkmate sur Steam dès le 12 mai. Shotgun King: The Final Checkmate est un jeu d'échecs dans lequel votre roi noir est désormais seul, sans ses autres pièces, et n'a plus pour lui qu'un fusil à pompe. Il va devoir éviter et éliminer les pièces blanches qui tentent de le faire échec et mat.Distribué sur itch.io, où il a connu un bon petit succès, le jeu se présente ici en version améliorée avec notamment un mode histoire et plusieurs modes de difficultés.A découvrir en vidéo.