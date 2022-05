- Narru: The Forgotten Lands annonce de production

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

On contrôle une boule aussi...

Un jeu narratif donc, pas trop prise de tête et qui veut cette déconnexion du quotidien par forcement rose, alors Narru propose un peu de gaieté et de détente.

Vous pouvez déjà ajouter le jeu dans votre liste de souhait et restez attentif aux prochaines news à son sujet sur Steam.

Narru: The Forgotten Lands est un jeu orienté narration et puzzle sur un concept simple : ramener un monde mort à la vie. Découvrez les secrets d'anciennes civilisations, explorez les lieux oublié et laissé à l'abandon alors que derrière vous, partout où vous allez, se créer un chemin coloré et empli de vie.