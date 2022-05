- Nis Classics vol.3 : une date de sortie !

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Le pingouin est content

Ça y est c'est enfin officiel : Nis Classics Volume 3 sortira sur Switch le 2 Septembre 2022

On vous rappelle un peu le principe : une compil de plein de jeux, jrpg, tactical, des remakes à foison dont La Pucelle: Ragnarock et Rhapsody: A Musical Adventure des titres ayant forgé la série des Disgaea et en plus si vous prenez une version physique de la Deluxe Edition de Nis CLassics Volume 3 vous aurez également un mini artbook, la boîte collector et la bande-son du jeu NIS Classics VOL.3 Anthology.

De quoi bien commencer la reprise après les vacances.