- Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunter sort sur PC

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Marteau de guerre quarante mille : porte du chaos et chasseur de daemon… non non c'est claire

Je moque, mais en vrai quoi de mieux que de jouer sur une série, que dis-je, un univers qui a marqué toute une génération et qui continue encore aujourd'hui à entretenir la hype.

RPG Tactique au tour par tour, Warhammer 40k : Chaos Gate – Daemonhunter est déjà disponible sur PC via Steam et Epic Games Store pour 44,99€ dans son édition standard, rajoutez 10€ de plus pour l'édition Castellan Champion.

Dans cet opus, vous commandez les Chevalier Gris dans des missions risquées qui les amèneront à décider où mener le combat stratégiquement contre les forces du Chaos. Entre batailles et risques stratégiques, pertes calculées et destruction totale des troupes, vous vous engagez dans un combat sans merci.

L'Edition Castallan Champion donne de plus accès à un personnage exclusif : Castellan Garran Crowe, qui rejoindra votre campagne pour ensuite pouvoir se faire sélectionner pour faire partie de vos troupes. L'édition spéciale Castellan comprend aussi la bande-son originale du jeu et les détenteurs de l'édition standard pourront l'upgrader en version Castellan pour 14,99€.