- Climber: Sky is The Limit, des essaies gratuits sur Steam

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Toujours pas trouvé ce que tu cherche toi aussi ?

Parce qu'aucune montagne n'est assez haute. Ok, ok j'arrête avec les ref musicales…

Climber: Sky is The Limit a récemment lancé une page Steam pour le projet, donc ça fait quand même quelque chose à trouver finalement au sommet de cette montagne !

Climber c'est un mix de Survival et de Simulation. Le joueur rentre dans la peau d'un amour des sports extrême et s'en va ponter les plus hautes montagnes et surtout les plus dangereuses. Planifiez votre voyage minutieusement avec l'équipement adéquat, choisissez votre montagne et poussez jusqu’à vos limites, marchez le long du fil du rasoir sans regarder en bas, gardez la tête haute et vous aurez fini en un rien de temps votre défi !