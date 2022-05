- Dying Light : des mises à niveau et des DLCs

Publié le Vendredi 6 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Du zombar évolué pour tout le monde

Eh oui, si certains d'entre vous, joueurs et joueuses de Dying Light premier du nom, se demandait s'ils allaient prendre le 2ème opus ou lorgnaient sur plus de contenu dans le premier, voici pour vous : Dying Light Enhanced édition donne une mise à jour gratuite pour tous les possesseurs de Dying Light 1 avec le dernier patch.

Nouveaux événements et DLCs pour ceux qui ne les avaient pas déjà, et surtout pas mal d'heures de jeu à faire pour enfin compléter votre session. Les DLCs de cette Enhanced Edition sont The Following, The Bozak Horde, le pack de skin Crash Test, L'Ultimate Survivor Bundle et Cuisine & Cargo. D'autres DLCs comme Dieselpunk et Hellraid seront à surveiller aussi.

Bien sûr je m'adresse surtout aux non-détenteurs des dit DLCs ou de la version Enhanced MAIS le patch affecte aussi pas mal de DLCs pour ceux qui l'avaient déjà.

Cela concerne du coup le DLC Dieselpunkn, Hellraid et le mode "Be the Zombie", qui auront tous des petits changements, pour le plaisir des anciens joueurs et des nouveaux qui pourront enfin en faire l'expérience.