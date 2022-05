Madshot, un jeu de tir rogue-lite et acrobatique

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

J'ai une tête de clown ?

Le studio de développement indépendant Overflow développe actuellement Madshot, un jeu présenté comme un "jeu de tir rogue-lite et acrobatique".Les joueurs incarnent un héros qui a fait l'erreur de se plonger dans les sciences occultes, faisant surgir Cthulhu dans sa dimension. Il va falloir tout faire pour le renvoyer d'où il vient.A base d'améliorations et d'évolution des compétences (plus de 300 disponibles), le héros va combattre plus de 50 ennemis.Madshot arrive en Accès Anticipé sur Steam dès le 9 juin 2022.