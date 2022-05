Bail or Jail : la dÃ©mo est disponible

Publié le Vendredi 13 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Peurs enfantines

Basé sur le "cache-cache", Bail or Jail vous plonge dans une ambiance horrifique, mais avec des monstres possédant un petit côté comique.Ce jeu signé Konami sortira dans l'année sur PC, via Steam . Il est déjà disponible sur Nintendo Switch sous le nom de Obakeidoro!.Ce jeu d'action multijoueur développé par Free Style Inc. propose à 3 joueurs d'incarner des enfants et un joueur d'incarner un monstre.La démo PC est désormais disponible gratuitement.