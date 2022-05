Space Tail : Mise en orbite cet automne

Publié le Jeudi 12 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

La blague du bâton est allée trop loin avec ce pauvre chien…

Space Tail : Every Journey Leads Home est un plateformer 2.5D où l'on suit les aventures de Bea, chienne envoyée dans l'espace, qui vit des aventures épiques et rencontrera de nombreux extraterrestres.

C'est non sans rappeler Ori and the Blind Forest dans sa conception (Inside ou Journey aussi si on veut élargir), dans des décors contemplatifs parfois, une pâte graphique bien travaillée alors que l'histoire bien qu'un peu fantasque sur les bords se révèle être un véritable hommage à tous ces animaux qui ont ouvert la voie vers les étoiles dans l'histoire de l'humanité mais si beaucoup d'entre eux n'ont pas survécu, ce n'est pas le cas de Bea !

Réflexion, agilité seront mis à l'épreuve dans ce jeu qui sera disponible sur Switch et PC cet automne, peut-être aura-t-on une sortie sur console next gen également, mais pour l'instant : un trailer