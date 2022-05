Monster Hunter Rise : Sunbreak – un trailer pour l'extension

Publié le Jeudi 12 mai 2022 à 10:50:00 par Marine Le Pivain

Team full hunting horn ou rien

Moi aussi je veux continuer de faire des concerts à la pleine lune ou aux monstres de passage, les pauvres ils ont bien le droit à un peu d'art…

Du coup pour compenser on se contentera allégrement de l'extension Sunbreak pour Monster Hunter Rise !

Si le jeu est sorti en mars dernier, l'extension est attendue pour le 30 Juin 2022 sur Switch et PC. Un nouveau scénario, des monstres, des options de combat et les malins qui auront les données de sauvegarde de Monster Hunter Stories 2 pourront également bénéficier de l'armure spéciale Navirou pour leurs Palicos.

Et en plus du lancement en Juin, on a une autres surprise pour les joueurs assidus (et pour patienter aussi)...