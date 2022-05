Wildfrost arrive sur PC et Switch

Publié le Jeudi 12 mai 2022 à 09:45:00 par Marine Le Pivain

De quoi nous préparer à l'hiver

Deck builder et roguelike saupoudré d'aventure et d'animation très sympa, Wildfrost c'est un jeu qui rejoint l'esprit de ces roguelike/carte comme Slay The Spire.

Une petite civilisation résistante au grand froid du nord se rassemble en un dernier bastion contre l'hiver éternel. Recrutez des compagnons, reconstruisez la ville pour passer l'hiver, débloquer plus de cartes entre chaque run et survivez au froid !



Le jeu sera disponible sur PC et Switch et arrivera à point nommé cet hiver ! De quoi nous motiver à passer le grand froid (en vrai).