- Lost in Play, un point and clic pour l'été

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 12:00:00 par Marine Le Pivain

Suivons la route de pavés jaunes jusqu'à l'enfance

Faites briller votre imagination d'enfant au travers de ce point and clic qui arrivera sur Switch et PC cet été.

Lost in Play c'est un peu cette nostalgie des cartoons modernes, que les enfants et les adultes comprennent, qui recapture l'esprit des jeux d'imagination et rend hommage aux dessins animés du samedi matin.

Un frère et sa sœur partent à l'exploration du monde des rêves et se lient d'amitié avec des créatures magiques. Perdu dans leur imagination débordante, Toto et Gal doivent travailler de concert pour résoudre des puzzles inventifs pour pouvoir rentrer chez eux.

C'est non sans rappeler "l'Histoire sans Fin", "le Magicien d'Oz" ou encore "Mirrormask", aussi le graphisme en 2D très family-friendly ne veut pas dire pour autant que le jeu est destiné aux enfants. Les apparences sont parfois trompeuses…