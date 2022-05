- Gotham Knights se dévoile encore

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Découvrez les personnages

Warner Bros. Games et DC sortent Gotham Knights, le RPG-action à la troisième personne et en monde ouvert sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series le 25 octobre prochain.Les développeurs ont sorti le premier trailer du gameplay de Nightwing et Red Hood. Ce trailer est commenté par le directeur du jeu Geoff Ellenor et présente en détails les deux personnages qui luttent contre la mystérieuse Cour des Hiboux. Dans cette présentation du gameplay.Le jeu sera jouable en solo ou en coop à deux. Il vous permettra de lutter contre le crime à Gotham City. Dans une ville en proie au chaos depuis que Batman est mort.