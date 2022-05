La brasserie de Marine

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 18:08:00 par Marine Le Pivain

Ça sens les vacances et le pâté de crabe

Prêt les enfants ? .... J'ai pas entendu !

Oooooooooooh

On a traité pas mal de news sur l'EAU et dans 20-30 ans, y'en aura beaucoup plus à cause du réchauffement climatique MAIS je m'égare. Beaucoup de news sur l'eau donc, et en vrai, c'est assez rafraichissant, ça me rappelle lorsque j'étais allé voire Le Monde de Dori au ciné, en pleine canicule. Bah mon gars ce genre de film ça te rafraichis sans mm toucher de l'eau c'est incroyable.

Jokes on you, je me suis auto-bait aussi avec les Beach Boys (que je me mets en boucle entrecoupée de "California Dreaming" et "Hotel California") parceque ça sent les vacances avant l'heure... oui je sais pour certaines régions on est sortis de vacances hier mais laisser moi rêver merde !

Bon du coup, vahine time, plus jamais je ne mets un jupon fait en feuilles de palmier, faudrait pas me prendre pour une banane non plus...