Dave the Diver : l'early access qui sort des abysses

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

On va peut-être trouver une méduse de compagnie ?

Sous l'Océan, doudou, c'est bien mieux, tout l'monde est heureux surtout quand y'a un early access. (Par contre thalassophobes passez votre chemin)

Dave the Diver c'est un peu un rpg avec quelques remous de tycoon-game, en tout cas on nous invite à plonger dans une aventure sous-marine dans le but de contempler de magnifiques paysages océaniques… ET de se remplir la pense, parce que faut pas déconner non plus, tout ce poisson ne va pas se manger tout seul.

Et c'est là toute la magie un peu con-con sur le papier mais rafraichissante et très sympa : Découvrez les mystères du grand bleu tout en tenant un magnifique restaurant dont les fonds vous permettront de continuer d'explorer les profondeurs de l'océan !