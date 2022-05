Console Way annonce Skate Shop Simulator

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Roulez sur le marché

Vous pourrez tester la qualité de vos produits dans des mini-jeux

Vous pourrez aussi vendre des objets neufs ou d’occasions et devrez choisir de ce que vous vendez selon vos gouts et la mode

Également plus loin dans le jeu, une fois votre réputation plus importante, vous pourrez créer votre propre marque de vêtements et chaussures et même la designer !

Et enfin comme dans tout jeu de gestion, vous pourrez acheter d’autres magasins que vous devrez rénover et décorer pour à termes monter votre empire commercial

Un nouveau jeu de gestion s’apprête à débarquer sur Steam ! Skate Shop Simulator vous propose de construire votre propre magasin de skate et aux produits pour la glisse urbaine.Vous commencerez petit en apprenant à réparer vélos et skates pour développer vos services au fur et à mesure :Bref, si le thème ne m’inspire pas plus que ça, ce petit jeu a l’air bien pensé et ses différents aspects ont l’air aussi variés que prenants. J’ai bien envie d’en savoir plus !