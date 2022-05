Horror Tycoon lance ses playtests sur Steam

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Objectif : l’hôtel Overlook

GameParic souhaite nous proposer une expérience tout à fait singulière : Construire une maison hantée qui coupera le souffle à ses invités… Pour le reste de leur vie.A mi-chemin entre jeu de gestion et tower defense, vous serez responsable du plan de la maison, du placement des couloirs aux murs, aux faux murs aussi et j’imagine de tout un tas d’autres joyeusetés avec un seul objectif en tête : personne ne doit ressortir en vie.Bref le concept de ce petit jeu me plait et m’intrigue bien. Peut-être à cause de mon côté sadique. Si c’est le cas pour vous aussi, n’hésitez pas à aller ajouter le jeu à votre liste de souhait sur Steam pour obtenir toutes les informations concernant les playtests gratuits.