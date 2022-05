(TEST) Dune : Spice Wars (PC)

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 12:00:00 par Théo Valet

Je n'aime pas le sable, il est grossier, agressif, irritant et s'insinue partout.

On vous en parle depuis un moment, et aujourd'hui c'est l'heure. Oui, le test de Dune : Spice Wars est enfin là, deux semaines après sa sortie. Mais que voulez vous, un 4X c'est comme un bon vin, ça se savoure. Et croyez moi que je l'ai savouré celui-là, et je n'ai d'ailleurs pas encore fini de le faire. J'aimerais au moins gagner une seule partie de ce maudit jeu, sur cette maudite planète avec ces maudits vers des sables.Je ne vous cache pas qu'après plus de 30h de jeu sans aucune victoire, mon amour-propre commence à être enseveli.