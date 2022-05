- Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit lancement aujourd'hui !

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Vous aussi vous avez cru que c'était du MedFantasy ?

Eh bien, non, en tout cas je me suis fait avoir par le nom.

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit c'est un jeu d'investigation et d'aventure, mix entre tableaux point-and-clic et narratif orienté mystère, dans lequel vous incarnez Milda. Recevant une mystérieuse lettre de son Grand-Père, elle apprend l'existence d'un secret familiale du côté Lituanien qui l'emmènera explorer des donjons oubliés mais personne n'échappe au regard du KGB pendant cette ère soviétique…

Vous pouvez retrouver le jeu pour 19,99€ sur GoG, Steam et Epic, et il les vaut sérieusement :

Soutenue par des talents très connus dans le milieu (Erin Yvette,Matthew Curtis, Denny Delk…) et beaucoup d'inspiration de jeux ide mystère et enquête comme Oxenfree, The Wolf Among Us, Crowns and Pawns promet une histoire et un casting incroyable alors allez vite y jouer et laissez-vous emporter par la fièvre du mystère.