- Souldiers, une autre date de sortie ?

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 10:00:00 par Marine Le Pivain

Ame sensible : parez vos lames

Souldiers est un jeu d'action en pixel art du studio indé Retro Forge Games.

Ce dernier annonce que la sortie du jeu devra être décalée, rien de grave cependant, juste 2 petites semaines qui renverront la date au 2 juin (ce sera un jeudi, woo!) et ce sera sur PC (Steam et Epic), Switch, Playstation et Xbox.

A défaut de pouvoir lutter contre le délai, prenez votre lame la plus fine et luttez pour votre liberté dans un monde fantastique ébranlé par les morts et les vivants. Affiner vos compétences dans ce métroidvania aux combats intense rappelant les Souls-like dans ce mélange plateforme/casse-tête et exploration.