- Remote Life, une sortie courant Mai et un trailer

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 11:30:00 par Marine Le Pivain

Remote life oui, mais pas ''Remote Talent''

Une publication Indé de Ratalaika Games nous annonce un shoot-em-up sur consoles PS4 et 5, Xbox One et Series ainsi que sur Switch pour 17,99€, à sortir pour le 27 Mai.

On souligne la prouesse d'un seul homme au développement, dont l'expertise et le talent qui donnent une valeur incroyable à ce jeu, ajoutant une touche très sophistiquée au style rétro du jeu, mêlant un peu de rendu 3d et de superbes ennemies dans ce shooter.