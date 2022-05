- We Were Here Forever : le quatrième opus arrive très bientôt

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

Ou : la série de jeu coop qui peut te faire détester ton mate

Oooouuuh ça y est, on va pouvoir retrouver la suite de la série de jeux d'énigme et puzzle en coop, escape game asymétrique.

On repart à Castle Rock de nouveau mais bien dans l'idée de s'y échapper. Et pour de bon.

Le jeu sera disponible demain, 10 mai 2022, oui oui vous avez bien lu, alors attrapez un mate, qu'il sache réfléchir ou non, de toute manière vous serez dans (presque) le même bateau et échappez-vous de ce sinistre endroit… Mais le peut-on vraiment ?

Total Mayhem Games revient à la charge avec les Chroniques de Caslte Rock, une série de vidéo en live action qui nous donne un aperçu du lore de We Were Here et les derniers épisodes seront publié un jour avant le lancement du jeu (alors surveillez les vidéos aujourd'hui ça risque d'arriver sous peu)