- Deliver Us Mars, les coulisses d'une suite ambitieuse

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

Au amateur de la planète rouge et de Sci-Fi d'actualité

Un partage de Frontier Foundry sur le premier carnet de développement de Deliver Us Mars, un jeu aventure narratif prévu sur Xbox, Playstation et PC.

L'épisode 1 donne un aperçu de l'histoire aux joueurs et leur permettra de suivre et s'immerger dans l'univers de KeokeN.

Deliver Us Mars fait suite directe avec Deliver Us The Moon, sortie en 2019, l'épisode 1 de ce nouvel opus "Voyage sur la Planète Rouge" nous fera donc découvrir les coulisses de la conception narrative mais aussi visuelle, en mettant en avant l'environnement et ses thèmes qui définiront le cadre du jeu, les enjeux personnels et toutes les recherches et efforts déployés pour retranscrire une expérience authentique d'un astronaute.

Deliver Us Mars se déroule dans un futur plus ou moins proche, 10 ans après Deliver Us The Moon, dans lequel la Terre a été ravagée par les changements climatiques, vous embarquez donc dans une mission capitale : assurer l'avenir de l'humanité. En faisant vos recherches vous tombez sur des détails inquiétants concernant l'organisation Outward. Vous allez donc enquêter et découvrir ce qu'il s'est vraiment passé avec ces colonies disparues (je vous jure que "Outward" c'est pas fait exprès par rapport aux news de ce matin, promis).