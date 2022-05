La brasserie de Marine

Publié le Lundi 9 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

Un lundi sous le signe du sommeil et de la coop

Quand on parle de jeu multi souvent on a des jeux versus ou des jeux de survie divers. J'ai pas mal poncé Don't Starve alors c'était amusant de prendre Wes dans Don't Starve Together, juste pour le simple plaisir d'avoir LE PIRE personnage du jeu. Mais au moins on fait des ballons, c'est rigolo les ballons.

Blague à part, la coop survit c'est toujours compliquer alors que pourtant on peut voir ce que fait l'autre, partager les ressource ect ect

Là où j'aime beaucoup les jeux de la série "We Were Here" c'est que c'est ton cerveau que tu mets à l'épreuve des énigmes, la plus grande énigme étant le partenaire de jeu. Parce que oui, vous ne voyez pas nécessairement tout ce que fait l'autre joueur, ce qui mène à des communications plutôt… mmmh vous voyez la vanne des conducteurs qui se dispute le chemin le vrai, ou ces disputes de gens qui voit pas ce que vous voulez dire ?

Bon bah accrochez-vous parce que We Were Here c'est quand même ça 80% du temps (et c'est bien)

Du coup me voilà chafouin quand même, parce que We Were Here reste un jeu seulement multijoueur et j'ai bien besoin d'un mate à houspiller moi… mais je dois être trop crevé pour crier...