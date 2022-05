Sker Ritual, un trailer pour cette été

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 10:15:00 par Marine Le Pivain

Des liches, des banshees et des grosses balles entre potes

Quelques détails dans ce tout nouveau trailer sur Sker Ritual, jeu en coop survival FPS qui nous demandera de résister à des hordes de monstres familiers (ou pas) certains chargés de pouvoir unique et les rendant surnaturels.

Sker Ritual arrive donc sur PC cet été pour nous offrir une expérience de 2 à 4 joueurs, dans ce tour par tour inspiré de Maid of Sker. Et dans cette bande-annonce on nous présente l'un des boss favoris des fans de ce jeu-là…