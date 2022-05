Wolfstride débarque sur Nintendo Switch

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Il a changé pikachu...

Le développeur Ota Imon et l'éditeur Raw Fury sont ravis d'annoncer que WOLFSTRIDE le Mecha RPG débarque le 10 mai sur Nintendo Switch pour l'Amérique du Nord et l'Europe et le 12 mai au Japon.Wolfstride c'est quoi ? Il s'agit d'un RPG basé sur une histoire et avec une belle pincée d'humour, vous allez dans un tournoi blindé d'action tester votre courage.Pour ça vous ne serez pas seul puisqu'il s'agit d'un trio ! Cette bande de criminels effrontés compte dans ses rangs le mécanicien canin Duque, le pilote Knife Leopard et l'homme aux multiples talents Dominic Shade.L'objectif ? Gagnez un tournois de Mecha, il faudra bichonner le votre qui a besoin d'une petite dose d'amour.Affrontez les meilleurs tout en fuyant les choix regrettables du passé, pour ça réparez puis améliorez l'engin de votre équipe en faisant des petits boulots pour payer les factures