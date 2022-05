Avatar: La Voie de l'Eau, enfin la bande annonce

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 10:30:00 par Marine Le Pivain

5 ans

5 ans. Je le remets là pour qu'on enregistre bien. Le tournage de cet opus à commencer en 2017 les gars et s'est terminé en 2020. WOW. C'est long quand même, enfin je veux dire, ils vont même ressortir le 1er Avatar au cinéma pour qu'on se replonge dans l'univers de la saga (qui comptera probablement un 3ème opus, mais bon on y est pas encore)

Avatar: La Voie de l'Eau donc, suite directe d'Avatar, se déroule une décennie après les événements du premier film et raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves qu'ils devront surmonter, comment ils arriveront à se protéger les uns les autres, batailles, tragédies les attendent au tournant.

James Cameron remet le couvert en tant que réal et on pourra retrouver des têtes connues dans les acteurs comme Zoe Saldana, Sam Worthington (''worth it'' du coup) ou encore Sigourney Weaver (qui joue Ellen Ripley pour ceux qui dorment dans le fond).

Comme dit plus-tôt le premier film ressortira en salle le 21 septembre pour replonger le public dans cet univers riche avant de pouvoir s'installer confortablement dans les salles le 14 décembre devant Avatar 2.