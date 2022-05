Top des ventes des jeux vidéo en France

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 11:45:00 par Marine Le Pivain

On sent la tendance "summer body" et les regrets qui vont avec

Non parce qu'on va pas me la faire hein, quand le premier des ventes c'est Horizon Forbidden West est que ça se fait détrôner par UN JEU DE SPORT, je me dis qu'il doit y avoir un peu d'hypocrisie dans l'air… ou des regrets qui sait ?

Le top 5 des jeux vendus en France donc :

1 : Nintendo Switch Sports – Switch, Nintendo (sérieusement c'est dans le nom les gars…)

2 : Horizon Forbidden West – PS5, Sony

3 : Kirby et le Monde Oublié – Switch, Nintendo

4 : Mario Kart 8 Deluxe – Switch, Nintendo

5 : Légendes Pokémon : Arceus – Switch, Nintendo

Donc ouais, la suprématie Nintendo fait son retour pour un pré-été, mais l'année n'est pas encore finie (et l'été n'a pas encore débuté donc on verra bien)

Cela-dit j'ai pas grand-chose à dire sur Wii Spor- euh -Switch Sports. A part que c'est dur à dire, comme "les chaussettes de l'archiduchesse", et qu'on sait qu'il y aura probablement des mises à jour pour ajouter des sports dans la liste du jeu (et donner un sens au "porteur de manette sur cuisse" aussi…)

Bon est du coup par plateforme ça donne quoi ?

PS5 : Horizon Forbidden West

Xbox Series : Elden Ring (Enfin ! On y croyait plus)

PS4 : FIFA 22

Xbox One : FIFA 22

Nintendo Switch : Nintendo Switch Sports

Nintendo 3ds : Animal Crossing New Leaf

PC : The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (Suivie par Elden Ring, mais en même temps, The Witcher c'est bien)