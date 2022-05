The Endless Summer Surfing Challenge un trailer sort du Rouleau

Publié le Mardi 10 mai 2022 à 11:20:00 par Marine Le Pivain

Tout l'monde est parti surfer. Surfer sur les U.S.A.

Ouep, je vais encore devoir exorciser une chanson qui reste en tête après ça.

The Endless Summer Surfing Challenge, le nom est long mais le but est simple : Compète de surf en multijoueur. Ouais dit comme ça, ça parait enfantin, et à vrai dire c'est prévu sur console et mobile donc c'est un jeu assez accessible au final, ce qui est cool quand on remarque le thème du dit jeu.

12 niveaux de jeu augmentant en difficulté, avec un mode 2 joueurs ou en solo, concourir contre la montre pour le score ou non.

Pas de prise de tête juste les vagues et vous.