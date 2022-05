- Lego Brawls : on va se bagarrer à la rentrée

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 10:45:00 par Marine Le Pivain

… et se venger de toutes les fois où le lego à finis dans notre pied

Mélangez les briques, ou jetez les sur votre vis-à-vis pour gagner les matchs, affrontez-vous dans des arènes jusqu’à 8 et montrez à tous votre suprématie de maitre constructeur.

Une variété de thème et de set pour les constructeurs de lego ultime, petit comme grand, je veux dire, y'a pas d'âge pour les lego, non ?

On pourra donc retrouver ce jeu vers la fin de l'été sur console de salon (PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Switch) pour se la donner en famille ou entre potes dans ce premier jeu lego du genre et n'oubliez pas : tout est super génial.