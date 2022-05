- Salt and Sacrifice est sorti

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Metroidvania poivré

Suite de Salt and Sanctuary (2016), Salt and Sacrifice est un mélange de jeu d'action et de RPG, un metroidvania dans lequel vous allez incarner un inquisiteur dont le but est de combattre des magiciens qui corrompent le royaume.8 classes de personnages sont prévues, tout comme un mode PvP.Le jeu vient de sortir sur l'Epic Games Store, mais aussi sur PS4 et PS5.