- Kingdom Eighties : une annonce video

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 10:10:00 par Marine Le Pivain

Les enfants du Bling cette fois ?

Les années du Cool sont de retour avec ce jeu signé par le Studio Raw Fury.

Kingdom Eigthies c'est le petit nouveau de la série des Kingdom ce qui ravira les fans de pixel cool, de gestion cool et d'histoire cool, autant néophite, qu'habitué, en pyjama devant leur télé le samedi matin.

On sent l'amour porté aux Amériques des années 80 jusque dans la moelle de l'histoire : Un groupe d'enfants courageux se rassemble et fait équipe pour contrecarrer les plans du méchant Greed, un mystérieux antagoniste qui menace la ville.

Combat épique et cool en perspective qui sortira d'ici la fin de l'année !