- Eiyuden Chronicle: Rising enfin disponible !

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 09:50:00 par Marine Le Pivain

Bonheur 505

Ça y est, Eiyuden Chronicle: Rising du studios 505 Games, sort enfin sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Switch et PC au prix de 14,99€.

On rappelle : RPG en défilement horizontal en 2,5D, Eiyuden Chronicle: Rising sert de préquel à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Après un tremblement de terre ravageur mais rendant un accès possible des anciennes ruines sous la ville de New Nevaeh, la région est assaillie d'aventuriers et marchands en tous genres. Parmi eux nos trois protagonistes CJ, le chasseur de trésors, Garoo (le chanteur, non pas du tout) le mercenaire avide de pouvoir trouver un artefact puissant et magique ainsi que Isha, la mairesse suppléante qui veut reconstruire New Nevaeh.