- The Jackbox Party Starter disponible très bientôt

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 11:15:00 par Marine Le Pivain

Avec des manettes la fête est guillerette

On en avait parlé y'a un moment de la Jackbox, alors on revient avec des nouvelles. De bonnes nouvelles hein puisque la compile de jeu sera officiellement disponible le 23 Juin 2022 !

Woo ! Avec des jeux traduit en français en plus de ça, si si vous vous souvenez, traduit et tout pour la première fois.

On retrouvera donc Trivia Murder Party 2, Tee K.O. et Quiplash 3 pour mettre de l'ambiance dans vos soirées, après être rentré des terrasses à siroter une bière…

Donc sortez vos PS4/5, Xbox et Switch pour le 23 Juin, armez-vous de vos téléphones, compatible pour jouer à certain jeu ou lire les QR codes et puis : let's party ?