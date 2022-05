La brasserie de Marine

Publié le Mercredi 11 mai 2022 à 18:00:00 par Marine Le Pivain

C'était mieux avant ?

Certains diraient "oui" d'autres "non" sans hésiter mais on va pas débattre de si c'était vraiment mieux avant ou pas. De toute manière, j'étais pas là.



Je me souviens de ces horribles combinaisons de sky, couleur turquoise électrique, bariolé jaune et rose, mais même ça je pense que c'était plus année 90... Alors au final, les années 80 bah, à part dans de vieux films ou des remakes de vieux film, bah j'ai pas de souvenir de ça. Oui, j'aime les "vieux" films, The Thing est le meilleur film du monde je ne veux rien savoir, les années 80 c'est aussi l'époque où "Star Wars" est une trilogie mais pas "Retour vers le futur", Jurrassic Park n'en est qu'à ses balbutiements et Top Gun décolle au ciné...



Ouuaiiiss pardon pardon, trop de cinéma c'est ça ? Bon, bah les années 80 c'est quand même Métroid, Zelda, Mario et Castlevania. Comment ça "c'est facile tu dis que les plus connus"... Les plus connus peut être, enfin on l'a bien attendu le Métroid Dread je vous rappelle. Et Méga Man ? C'en et ou ? mmh ?

Donc pour résumer, les années 80 c'est le berceau de beaucoup de choses et aujourd'hui on fait dans le clonage et l'amélioration. Un peu comme si on faisait des jeux augmentés (à l'image des humains augmentés), avec toute la fleur de sel des années 80-90 et les techniques qui n'existaient pas à l'époque fatalement.

Et ça marche plutôt bien quand on voit toutes ces séries, ces films et ces jeux qui s'inspirent des codes de ces années-là, "Narita Boy", "Spider-man Into the Spideverse", même "Tron Legacy" qui commence à dater bah au final c'est quand même un giga hommage, jusque dans la musique des Daft Punk. On parle pas assez du Keygen music ou des 8bits music cover aussi tout ça, ça n'est jamais vraiment parti d'internet et de la culture populaire, pour notre plus grand plaisir !